Gisela Kottkamp hält in ihren Händen ein Sonnenglas voller Murmeln. Im Deckel leuchtet eine LED-Birne, die solarbetrieben ist. Dies in Kombination sorgt für ein helles magisches Licht. Diese Lampe ist nur eine von unzähligen Angeboten, die der Eine-Welt/Undugu-Laden in Espelkamp bietet. Und das Fachgeschäft des Fairen Handels hat seit Kurzem ein neues Domizil – nämlich im Thomas-Gemeindezentrum an der Isenstedter Straße. Mit dem Umzug wurden auch die Öffnungszeiten erweitert. Der Eine-Welt/Undugu-Laden ist von Dienstag bis Freitag jeweils von zehn bis zwölf Uhr, sowie von 15 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr und sonntags nach dem Gottesdienst geöffnet. Er ist ganz einfach über den Haupteingang an der Isenstedter Straße zu erreichen. Der Weg ist auch behindertengerecht gestaltet. Kartons packen Mehrere Wochen wurden Kartons gepackt und vom ehemaligen Platz im Haus der Gemeinde in den neuen Raum im Thomas-Gemeindezentrum getragen.