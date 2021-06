Nur vier Tage nach dem Treffen des Ältestenrates am Montag haben die Ratsfraktionen eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Die beschäftigt sich mit den Inhalten der Rede von Bündnis-C-Ratsmitglied Dietrich Janzen, die dieser während des vergangenen Friedensspaziergangs am 22. Mai gehalten hat. Die Ratsfraktionen werden sehr deutlich und legen Dietrich Janzen sogar nahe, seine Ratsmitgliedschaft zu überdenken. In der gemeinsamen Stellungnahme der Fraktionen im Rat der Stadt Espelkamp – das sind CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Unabhängigen, FDP und die AfD – heißt es: „Eckpfeiler“ „Die Meinungsfreiheit hat als Eckpfeiler unserer Demokratie einen hohen Stellenwert.