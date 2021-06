Die „Espelkamp“ geht wieder in die Luft. Was sich gefährlich anhört, hat eigentlich schon beinahe so etwas wie eine Tradition. Denn die Fluggesellschaft Lufthansa wird erneut ein Flugzeug ihrer Flotte nach der „Jungen Stadt im Grünen“ benennen. Dabei handelt es sich dieses Mal um einen Airbus 321 neo. Bereits 2004 – am 12. Oktober – hat die damalige Bürgermeister-Gattin Ulrike Vieker den Canadair-Jet 700 der Lufthansa auf den Namen Espelkamp getauft. „Der Flieger war bis 2014 unterwegs“, sagte Pressesprecher Torsten Siemon auf Anfrage dieser Zeitung. Mehr als sechs Jahre mussten die Lüfte also ohne einen Espelkamp-Jet auskommen. Dabei ist jedoch noch nicht ganz klar, wann die „Espelkamp“ offiziell ihren Betrieb aufnimmt.