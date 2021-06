Auch der zweite vorgeschlagene Standort für die vorgesehene Klärschlammvererdungsanlage in Espelkamp könnte ein Problem für die Stadtverantwortlichen bedeuten. Denn sowohl Bürgermeister Heinrich Vieker als auch Vertreter des Rates sind am Freitagnachmittag von Anwohnern eingeladen worden. Dem Bürgermeister wurden Unterschriften von Bürgern übergeben, die sich gegen den Bau der Klarschlammanlage aussprechen. Darüber hinaus wurde Verwaltung und Politik mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe von dem Platz der geplanten Anlage ein Haus umgebaut werden solle. „ Meine Kinder wollen unser Haus an der Straße Zur Aue 12 umbauen. “ Karin Ortgies Dies erläuterte ihnen Bürgerin Karin Ortgies: „Meine Kinder wollen unser Haus an der Straße Zur Aue 12 umbauen und die Stadt Espelkamp will keine 50 Meter entfernt eine Klärschlammvererdungsanlage bauen. Das geht nicht. Haben die Planer unser Haus übersehen?“, fragte die Bürgerin ungläubig.