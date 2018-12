An der Hauptstraße in Oberlübbe: Obwohl derzeit an der Straße gar nicht gebaut wird, hat Tankstellenbetreiberin Ilka Gärtner kaum Kundschaft. Die Beschilderung hält Autofahrer aus dem ganzen Kreisgebiet davon ab, durch Oberlübbe zu fahren. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Hille (WB). So ruhig wie in diesen Tagen ist es an der Hauptstraße in Oberlübbe noch nie gewesen. An der Tankstelle von Ilka Gärtner ist nichts los. Sackgassen-Schilder sorgen dafür, dass Verkehrsteilnehmer die Ortsdurchfahrt meiden. Dabei ist sie – mindestens bis 7. Januar – problemlos befahrbar.