Hille/Altkreis Lübbecke(WB). Nach dem Buch »Dat graute Geschenk« (2015) und »Glöiben – Denken – Maken« (2017) hat die AG Plattdütsk in de Kerken in der Evangelischen Kirche sein drittes Buch in Zusammenarbeit mit Pfarrer Reinhard Ellsel, Lübbecke, herausgegeben.