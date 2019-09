Hille (WB). Der Dachstuhlbrand in einem privaten Bereich der Gaststätte Ossenfort in Hille am Samstag ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Den Ermittlungen der Brandexperten der Polizei zufolge hat ein Defekt an einer Stehlampe mit Fußschalter das Feuer ausgelöst.