Hille/Rahden (WB). Auf der Mindener Straße in Hille haben sich am Donnerstagmorgen in Höhe der Straße „Glinst“ unmittelbar hintereinander zwei Unfälle ereignet. Während bei der ersten Karambolage lediglich hoher Sachschaden entstand, zog sich beim Zweiten eine Beifahrerin Verletzungen zu. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsbergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein Hiller mit seinem Jaguar gegen 5.45 Uhr die Mindener Straße in Richtung Hille. In Höhe der Straße „Glinst“ verlor er bei einem Überholvorgang auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Limousine und geriet ins Schleudern. Er prallte gegen die Leitplanke und das Fahrzeug drehte sich, sodass es erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Unmittelbar danach, der 51-Jährige informierte gerade über Notruf die Leitstelle der Polizei, kam eine Ford-Fahrerin in Richtung Minden fahrend auf die in der Dunkelheit liegende Unfallstelle zu. Um eine Kollision mit dem Jaguar zu vermeiden, wich die 28-jährige Rahdenerin auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kollidierte sie mit einem mit zwei Personen besetzten Toyota, an dessen Steuer ein 34-jähriger Mindener saß. Die Beifahrerin (48) des Toyotas zog sich Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Minden gebracht. Der Sachschaden wurde hier auf mehrere Zehntausend Euro taxiert.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Straße war durch Trümmerteile der Fahrzeuge übersät sowie großflächig durch Erdreich verdreckt. Zur Reinigung der wurde die Feuerwehr alarmiert. Gegen 7.30 Uhr konnte Straße wieder frei gegeben werden.