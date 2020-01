Vermisstensuche in Hille Fotostrecke

Foto: Arndt Hoppe

Die nahm unverzüglich ihre Suche nach dem Vermissten auf. Hierbei waren neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber aus Dortmund sowie ein Personensuchhund eingebunden. Die Suche konzentrierte sich auf die Umgebung des am Rande des Wiehengebirges gelegenen Wohnhauses einschließlich des Waldgebietes. Die mehrstündige Suche wurde gegen Mitternacht zunächst ausgesetzt.

Am Freitagmorgen hat die Polizei die Suchmaßnahmen wieder aufgenommen. Dabei war anfangs noch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Mittag kamen dann zusätzlich zwei Gruppen der Einsatzhundertschaft aus Bochum und Essen mit etwa 70 Kräften sowie etwa 20 verfügbare Kräfte der Polizei Minden-Lübbecke dazu. Die Beamten durchsuchten vom Parkplatz an der Walllücke Ecke Wallücker Weg aus das Wiehengebirge. Eine Gruppe startete zudem aus Richtung Kaiser Wilhelm Denkmal aus ihre Suche. Am Nachmittag sollen noch weitere Einsatzkräfte aus Bielefeld die Suchmaßnahmen unterstützen.

Gleichzeitig bitte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Dieser ist 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurze graue Haare. Er ist bekleidet mit einer braunen Hose, einem grünen Parka sowie Wanderschuhen. Hinweise auf den Verbleib des Mannes nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.