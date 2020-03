Hille (WB). In der Nähe des Großen Torfmoores in Hille (Kreis Minden-Lübbecke) hat der Naturfotograf Martin Nobbe ein ganz besonderes Foto gemacht. „Mitten in einem Schwarm von Staren entdeckte ich ein weißes Exemplar, einen Albino“, sagt Nobbe. Stare seien im Moment in großen Schwärmen unterwegs und überquerten auf der Suche nach Nahrung auch Straßen im Tiefflug.