Von Andreas Kokemoor

Autodisco in Hille Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

Die Region feierte am Wochenende einmal anders: Die Autodis­co in Hille am Freitagabend kam bei den Besuchern richtig gut an. Die Partyfreunde kamen aus ganz Ostwestfalen und dem benachbarten Niedersachsen zu diesem neuartigen Veranstaltungsformat. Geparkt wurde direkt vor der Bühne, Ordner wiesen den Platz an. Die Musik kam aus dem eigenen Autoradio. Der Sendekanal von der großen Bühne wurde für ein paar Stunden freigeben.

Gemeinsam statt einsam

Das eigene Auto wurde zur ganz privaten Disco. Die Gäste hatten Luftgitarren, aufblasbare Flamingos und Palmen oder Weiße Haie aus Plüsch dabei, um ihr Gefährt zu dekorieren. Das Autodach wurde auch schon mal zur Theke. Wer tanzen wollte, lehnte sich dezent aus dem Autofenster und winkte den anderen Feiernden mit seinen Händen oder Leuchtstäben zu.

Getreu dem Motto „Gemeinsam statt einsam”, wollten die Veranstalter in dieser herausfordernden Situation gemäß den geltenden Hygienerichtlinien feiern und mit diesem neuen Projekt eine Abwechslung bieten. Denn gerade Clubs und Diskotheken sind ja nach wie vor geschlossen.

Um halb zwölf war Schluss

Die Veranstalter machten transparent, wie viel erlaubt ist und die Besucher zeigten bei aller Ausgelassenheit Disziplin. Geboten wurde Musik in den Richtungen Hard-Style, Goa, Elektro und Dance-Classic. Besonders beeindruckend waren die Licht- und Laser-Schauspiele bei einsetzender Dunkelheit. Um kurz nach zwölf war das Spektakel beendet. Die Hiller Gemeindeverwaltung war von Anfang an in die Planung einbezogen. Matthias Nowak vom Ordnungsamt war am Abend vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Alles in Ordnung, war sein Fazit.

Veranstalter Gerry Collmoor und Cartel-Event aus Bielefeld hinterließ in Hille auf dem Marktplatz am Lindenhof eine Visitenkarte mit Partyspaß und guter Laune. Bekannt ist Collmoor in der heimischen Region bereits durch das Bockbierfest in Rehden, den Rehdener Herbstmarkt sowie den Diepholzer Großmarkt. Außerdem betrieb Collmoor einst die Sulinger Disco Kreml. Gerry Collmoor meinte, dass es Bedarf für Discos und Feiern gebe. Als Chef eines Gasthauses mit Saalbetrieb, Catering und Eventservice in Wetschen sprach er von einer schwierigen Situation. Zahlreiche Volksfeste würden für ihn ausfallen. Familienfeiern seien abgesagt worden. Er halte sich weiterhin an die Auflagen der Politik die Corona betreffend, mache sich aber Sorgen um die zukünftige Entwicklung in der Wirtschaft.

Am Samstagabend folgte ein zweiter Autodisco-Abend, diesmal mit Bravo-Hits. Trotz wolkenbruchartigen Regens und Überschwemmungen kamen dazu etwa 130 Autos auf den Marktplatz und somit etwa 400 Disco-Freunde.