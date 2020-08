Feuerwehr untersucht Müllauto

Am Müllfahrzeug sei allerdings auch ein undefinierbarer Geruch festgestellt worden. „Daraufhin hat die Feuerwehr das Fahrzeug separiert.“ Sowohl im Fahrzeug selbst als auch an der Ladestelle – also in der zuvor entleerten Mülltonne – wurde nach der Ursache gesucht. „Dabei gehen die Kollegen mit dem gebührenden Sicherheitsvorkehrungen vor. Wir wissen ja nicht, was uns da erwartet“, sagte Zimmermann. Mit einem Multitester werde ermittelt, um welche Stoffgruppe es sich handeln könnte. Bereits vor wenigen Wochen gab es ebenfalls aufgrund zweier falsch entsorgter Kanister einen Feuerwehreinsatz auf der Pohlschen Heide. Jörg Zimmermann betont: „Diese Dinge gehören nicht in den Hausmüll.“