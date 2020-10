Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge hatte ein 17 Jahre alter Traktorfahrer aus Hille die Mindenerwaldstraße gegen 12.20 Uhr in Richtung Hille befahren und war im Bereich der Linkskurve zur Brennhorster Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend drehte sich das schwere Arbeitsgerät nach links zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden VW einer Petershägerin (45).

Diese hatte offenbar durch ein Ausweichmanöver noch versucht, den Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch traf die landwirtschaftliche Zugmaschine den Wagen an der linken Fahrzeugseite, wodurch dieser in den Straßengraben geschleudert und eingedrückt wurde. Rettungskräfte brachten die 45-Jährige ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Der 17-Jährige und sein 52 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde nicht nur der Pkw stark in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die Vorderachse des Ackerschleppers nahm erheblichen Schaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung des tonnenschweren Treckers forderten die Beamten einen Kranwagen an. Für die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, den Verkehr leitete man ab. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste zudem die Fahrbahn gereinigt werden.