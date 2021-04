Kopfüber im Graben

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 18.10 Uhr in Richtung Nettelstedt unterwegs, als er auf gerader Strecke ungefähr in Höhe der Stadtgrenze die Kontrolle über den Wagen verlor. Dadurch geriet das Auto nach links auf den Grünstreifen über den Straßengraben hinweg, kollidierte dort mit einem Erdwall und überschlug sich. Dabei touchierte das Auto Straßenbäume und einen Holzzaun, schleuderte um die eigene Längsachse herum und kam schließlich auf dem Dach liegend in dem dortigen Graben zum Stillstand.

Kräfte der Feuerwehr befreiten den schwer verletzten Espelkamper aus dem Auto und kümmerten sich um ausgetretene Betriebsstoffe. Der total beschädigte Opel wurde abgeschleppt und sichergestellt.