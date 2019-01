60 Nachwuchsbläser haben sich in der Ilex-Halle zum Konzert versammelt. Gemeinsam bieten sie ihren zahlreichen Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm. Unterrichtet worden waren sie im Vorfeld von gleich sieben verschiedenen Dozenten.

Von Jessica Eberle

Hüllhorst (WB). Das neue Jahr wird in der Regel mit einem Feuerwerk begrüßt. In Musikerkreisen ist es das Neujahrskonzert, das zünden muss. Das Kreisjugendblasorchester hat am Sonntag das Ergebnis aus der neuen Projektphase präsentiert: Ein musikalischer Knaller nach dem anderen entzückte die Zuhörer.