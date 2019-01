Hüllhorst (WB). Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Rassekaninchenzuchtverein Schnathorst W407. An die Höhepunkte erinnerte Vorsitzender Siegfried Lübbert bei der Jahreshauptversammlung der Zuchtfreunde.

Auch die züchterischen Leistungen der Schnathorster konnten sich sehen lassen, wie Zuchtwerbewart Friedrich Döding berichtete. Auf der Landesschau 2018 in Hamm sowie auf der Vereins- und Kreisschau des vergangenen Jahres gab es gute Noten für die Tiere der Zuchtfreunde aus Schnathorst. Dirk Schwarze mit Sachsengold, Dirk Thiemann mit Kleinsilber, blau und Siegfried Lübbert mit Kleinsilber, gelb wurden auf der Landesschau in Hamm Landesmeister.

»Ein großer Erfolg war im vergangenen Jahr unsere Lokalschau. Wir stellten 116 Tiere aus, die eine sehr gute Bewertung erzielten«, sagte Friedrich Döding und lobte die Arbeit der Züchter. Auf der Kreisschau 2018 konnte der Verein den Vereinskreismeistertitel und Siegbert Öpping mit Farbenzwerge, havannafarbig den Kreismeistertitel erringen. An vielen Aktivitäten hat sich der Verein zudem in der Schnathorster Dorfgemeinschaft beteiligt.

Vorstand bestätigt

Die Anwesenden sprachen ihren Vorstandsmitgliedern das volle Vertrauen aus und bestätigten sie in ihren Ämtern. Siegfried Lübbert wurde zum Vorsitzenden wiedergewählt, desgleichen Christian Kuhlmeier als sein Stellvertreter, Dirk Schwarze zum Kassierer, Siegbert Neuhaus als erster Schriftführer, Hans-Werner Heine als zweiter Schriftführer und Friedrich Döding zum Zuchtwart.

Der Vorsitzende machte auf einen wichtigen Termin aufmerksam: In diesem Jahr wird die Lokalschau am Samstag, 2., und Sonntag, 3. November, im Dorfgemeinschaftshaus in Schnathorst ausgerichtet. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete der Abend.