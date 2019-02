Das Neujahrsfrühstück hat sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreut. Besonderer Gast war Günter Obermeier vom Bezirksvorstand der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA,, Sechster von links).

Die Gruppe aus Jung und Alt nutzte zunächst die Gelegenheit, neben aktuellen politischen Themen vor allen Dingen mit Tischnachbarn persönliche Gespräche zu führen. Der CDU-Ortsunionsvorsitzende Heinrich Röthemeyer berichtete aus der Arbeit im Gemeinderat und der CDU-Fraktion. Er ging kurz auf den »guten Baufortschritt des Sportlerheims am Holsener Sportplatz« ein und wies auch darauf hin, dass die Straße entlang des Sportplatzes, Am Mühlenfeld, saniert werde. Durch das Sportlerheim würden der Holsener Sportverein, der Ortsteil Holsen und das Sportplatzgelände erheblich aufgewertet.

Als weiteren besonderen Punkt für Holsen stellte Röthemeyer kurz den aktuellen Sachstand der für dieses Jahr geplanten Umgestaltung des alten Schulhofs am Dorfgemeinschaftshaus und des Dorfplatzes dar. Neben der Förderung aus Landesmitteln von etwa zwei Drittel der Kosten hat die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe des restlichen Drittels zu tragen.

Ortskern wird attraktiver

»Durch die Neugestaltung wird der Ortskern mit dem Schulhofbereich attraktiver, funktionaler und behindertengerecht. Da die Landesförderung bereits bis zum Jahresende abgerufen werden muss, ist die Planung und Fertigstellung eilbedürftig«, sagte der Unionsvorsitzende. Er betonte, dass trotz der derzeit guten Steuereinnahmen für die Zukunft auch weiterhin mit den finanziellen Mitteln der Gemeinde sorgfältig und sparsam umgegangen werden müsse.

Als besonderen Gast konnte Heinrich Röthemeyer das Vorstandsmitglied des Bezirksvorstandes der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Günter Obermeier aus Oberbauerschaft begrüßen. Dieser berichtete über die Aufstellung der Kandidaten für Ostwestfalen für die am Sonntag, 26. Mai, stattfindende Europawahl. Die CDA habe einen besonderen Blick auf andere Länder Europas. Ein Ziel der Europapolitik müsse sein, dass Europa auch als Einheit bestehen und stark bleiben müsse.

Heinrich Röthemeyer bedankte sich für die Arbeit der CDU-Mitglieder im vergangenen Jahr und ist sich sicher, »dass gerade in der Kommunalpolitik durch die Zusammenarbeit aller Fraktionen im Gemeinderat die für die Bürger der Gemeinde Hüllhorst optimalen Lösungen und Ergebnisse gefunden werden«.

Fußweg durch das Wiehengebirge

Nachdem mit einem Teil der Frühstücksgäste ein Gruppenfoto im Kasten war, machte sich eine stattliche Anzahl von Wanderern auf den Fußweg vom Reineberg durch das Wiehengebirge zurück nach Holsen. Der Weg führte am Südhang des Wiehengebirges bis in den Ortskern von Holsen. Der Ausflug kam bestens bei den Wanderern an.

Die Teilnehmer stellten wieder einmal fest, »dass wir in Hüllhorst in einer landschaftlich sehr reizvoll gelegenen Region Deutschlands mit Wäldern, Hügeln und Feldern leben, die auch auswärtige Gäste zum Verweilen und zu einem Urlaub bei uns einlädt«.