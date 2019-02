Trotz hohen Wettbewerbsdrucks konnte die Wortmann-Gruppe mit Beteiligungen an mehr als 25 Unternehmen ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht nur bestätigen, sondern erneut steigern, teilt das Unternehmen mit. Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann ist zufrieden: »2018 war abermals ein sehr erfolgreiches Jahr, sowohl in operativer als auch in strategischer Hinsicht. Mit einem starken Umsatzplus sowie dem zukunftsweisenden Ausbau der Terra Cloud können wir sehr zufrieden sein. Der Erfolg basiert dabei auf der Gesamtleistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wortmann-Gruppe.«

Mittlerweile beschäftigt die Wortmann-Gruppe fast 1600 Mitarbeiter allein in Deutschland, weltweit beläuft sich die Zahl der Angestellten auf mehr als 1900.

Siegbert Wortmann, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG ist weiter zuversichtlich, dass sowohl der IT- als auch der Nicht-IT-Geschäftsbereich der Wortmann-Gruppe sich positiv weiterentwickeln: »Insbesondere die Wortmann AG hat sich mit ihrer nun 33-jährigen Markterfahrung erneut deutlich steigern können. Anfang 2020 wird Microsoft den Support für Windows 7 einstellen, so dass hier 2019 Zuwächse bei der Systemumstellung vieler Unternehmen zu erwarten sind, denn fast ein Drittel aller Rechner läuft mit diesem Betriebssystem.« Allerdings, schränkt Wortmann ein, werden uns diese Umsätze womöglich im darauffolgenden Jahr fehlen.

»Wir werden zum einen unsere wirtschaftliche Dynamik unvermindert hoch halten und zum anderen mit geschärftem Blick in die Zukunft unserer Unternehmen investieren«, sagte Siegbert Wortmann. »Ziel ist es, die Weiterentwicklung unserer Gruppenunternehmen und unserer Standorte sowie aussichtsreiche Akquisitionen und neue Ideen voranzutreiben.«