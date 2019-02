Von Kai Wessel

Hüllhorst (WB). Wischen, bohnern, saugen: Das Vorhaben der Gemeinde Hüllhorst, in den Grundschulen und in der Gesamtschule von Fremd- auf Eigenreinigung umzustellen, hat am Mittwoch einen Dämpfer hinnehmen müssen. Experten einer Fachfirma rieten dazu, den Plan aufzugeben: »Das geht nicht per Fingerschnipps!«