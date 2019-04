Zwei Bienen versuchen auf einer Wiese, einen Platz in einer Krokusblüte zu finden. Die natürlichen Lebensräume von Bienen sind durch den Einfluss des Menschen stark reduziert. Das Zwergennest-Team möchte zu einer Umkehr beitragen. Foto: dpa

Hüllhorst (WB). »So fleißig wie die Bienen, sind auch unsere Kinder«, sagt Anne Lankes-Dickler, Leiterin der Kita Zwergennest in Tengern. Dort werden die Ärmel hochgekrempelt, damit Insekten wieder ausreichend Nahrung finden. Auch der Tag der offenen Tür am Samstag, 25. Mai, steht im Zeichen der Bienen.

Die natürlichen Lebensräume von Bienen sind durch den Einfluss des Menschen stark reduziert. Der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft, ein abnehmendes Blütenvorkommen in Gärten und Wiesen sowie der Parasitenbefall der Bienenvölker bereiten schwierige Lebensverhältnisse und schwächen die Bienenpopulation.

Bei der Planung der Projekte wurde das Zwergennest-Team durch eine Ausschreibung vom Haus der kleinen Forscher zum Thema »Klein, aber oho!« inspiriert. Um den für das Ökosystem wichtigen Insekten bei der Nahrungssuche zu helfen, soll gehandelt werden. So soll zum Beispiel ein Feld hinter der Kita umgegraben und Blumensamen eingesät werden. Außerdem werden Samenkugeln aus Kompost, Lehm und entsprechenden Blumensamen hergestellt, die dann auf Spaziergängen oder im eigenen Garten verteilt werden können.

Honigstraße soll entstehen

Mit Unterstützung zahlreicher Hüllhorster ist geplant, zunächst in Tengern, eine »Honigstraße« entstehen zu lassen. »Je mehr mitmachen, desto bunter wird es in Hüllhorst«, sagt Andrea Freyer, die sich um das Projekt federführend kümmert. In der praktischen Umsetzung heißt das, dass die Kinder und Besucher auf dem Weg zur gepachteten Obstwiese die besagten Samenkugeln verteilen.

Bienen können ein Drittel ihres Körpergewichts tragen. »Wir werden versuchen, das anhand unseres eigenen Körpergewichtes nachzumachen und mit Kartoffeln zu wuppen«, sagt Andrea Freyer, »das wird bestimmt spannend.« »Naturwissenschaften und die Freude, in der Natur zu sein sind seit eh und je ein wichtiger Bestandteil des Zwergennests«, so Freyer weiter, »denn nur Kinder, die die Umwelt kennen, können später verantwortlich handeln.«

Seit einigen Jahren habe die Kita deshalb eine Streuobstwiese in der Tengeraner Schweiz, in der mehrere Bienenvölker beheimatet seien.

Anbau wird eingeweiht

Zum Tag der offenen Tür am 25. Mai von 10 bis 15 Uhr sind außer interessierten Bürgern besonders Eltern mit ihren Kindern eingeladen, denn neben Hausführungen durch die Einrichtung und das naturbelassene Außengelände wird es eine Märchenlesung für Menschen geben.

Zudem warten zahlreiche Mitmach-Aktionen. Ferner wird der Anbau der Einrichtung an der Löhner Straße 186 eingeweiht. Dort finden sich eine Küche, ein weiterer Forscherraum und ein Mitarbeiterbüro.

Ansprechpartner zum Projekt in der Kita Zwergennest sind Anne Lankes-Dickler und Lisa-Marie Dreyer, Telefon 05744/4047. Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2020/2021 sind ab sofort möglich.