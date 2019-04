Hans Kleine aus Hüllhorst ist einer der besten deutschen Speedcarver. Das hat der 51-Jährige zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft im Speedcarving unter Beweis gestellt. Auch in diesem Jahr will er wieder Erfahrungen bei der Meisterschaft sammeln. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

»Wenn man so will, ist das eine Sportart«, sagt Hans Kleine verschwitzt, kurz nachdem er in 30 Minuten mit einer Kettensäge zwei Eulen in einen massiven Eichenstamm gesägt hat. Warum er das macht? Speedcarving ist die Antwort. Speedcarving bezeichnet das schnelle Schnitzen mit der Kettensäge.

Speedcarving mit Hans Kleine Fotostrecke

Foto: Louis Ruthe

In kürzester Zeit entstehen Skulpturen aus Eichenholz, nur mit Kettensäge, Fräser und Schleifmaschine. Lediglich vier Schritte braucht er, um aus dem Holzstamm eine Figur zu formen. »Mit der großen Säge schneide ich die groben Konturen ins Holz. Mit der mittleren wird alles in Form gesägt und mit der kleinen Säge mache ich die Detailarbeit«, berichtet Kleine. Anschließend nutze er noch sein Schleifgerät, um die Skulptur von Spänen zu befreien.

Vor elf Jahren hat sich der Leiter des Löhner Klärwerkes nebenberuflich mit seinem Holzatelier »Ahlsener Holz Art« selbstständig gemacht. Seit acht Jahren misst der 51-Jährige sich – bei regionalen Wettkämpfen oder der Deutschen Meisterschaft im Speedcarving – mit den Profis.

»Da kriegt man zum Ende hin schonmal schwere Arme«

»Die Deutsche Meisterschaft ist in jedem Jahr der Höhepunkt«, sagt Hans Kleine. Ob er in diesem Jahr wieder einer der 16 besten deutschen Speedcarver ist, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. »Durch meinen Sieg beim Wettkampf auf den Mindener Holztagen habe ich wieder gute Chancen«, sagt der Hüllhorster. In sechs Durchgängen sägte, schliff und fräste er sechs Skulpturen jeweils binnen 30 Minuten. »Da kriegt man zum Ende hin schonmal schwere Arme«, sagt Hans Kleine.

Bei den Deutschen Meisterschaften hat er etwas mehr Zeit. In vier Durchgängen – zweimal 60 Minuten, zweimal 90 Minuten – haben die 16 Teilnehmer Zeit, vier Skulpturen oder Bänke zu sägen. »Am Ende entscheidet das höchste Gebot und die Jury über den Titel«, berichtet Hans Kleine. Traditionell würden bei den Wettkämpfen die Holzskulpturen versteigert werden – desto teurer, desto besser.

»Vielleicht liegt das an Harry Potter, sonst habe ich keine griffige Erklärung«

Seine neue Leidenschaft hat der Hüllhorster seiner Frau zu verdanken. »Zum 40. Geburtstag hat sie mir einen Kettensägenkurs geschenkt. Ich glaube nicht, dass sie damals geahnt hat, dass ich jetzt fast meine gesamte Freizeit der Holzkunst widme«, sagt Hans Kleine. Seine erste eigene Skulptur, einen Adler, stehe im Hausflur.

In den Jahren sind 2,50 Meter große Bären, abstrakte Engel, kleine Eulen, Bänke oder Herzen dazugekommen. »Die Leute sind heiß auf Eulen«, sagt der 51-Jährige. Egal ob in Ungarn, Schweden, Österreich oder aus der Region, Eulen seien sehr gefragt. »Vielleicht liegt das an Harry Potter, sonst habe ich keine griffige Erklärung«, berichtet Hans Kleine.