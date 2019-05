Um 18.15 Uhr befuhr eine 49-jährige Hüllhorsterin mit ihrem Seat die Holsener Straße in Richtung Ahlsen. Sie wollte nach links in den Regtbrink abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein ihr folgender 19-jähriger Toyota-Fahrer aus Hüllhorst hielt ebenfalls an, genauso wie ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Lübbecker mit seiner Beifahrerin (40) in einem Dacia.

Aus bisher unbekannten Gründen fuhr eine Opel-Fahrerin (18) aus Hüllhorst auf die stehenden Fahrzeuge auf und schob sie zusammen. Hierbei verletzte sie sich ebenso wie die Beifahrerin des Dacia. Die Höhe des Sachschadens wurde auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.