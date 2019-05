Von Kathrin Kröger

Hüllhorst-Schnathorst(WB). Reinhard Scheerer steht auf der Dorfstraße und kann viele Geschichten über Schnathorst erzählen. Seine Eltern seien zwar waschechte Preußen und die ersten vier Lebensjahre habe er in Holsen verbracht, seit 1956 jedoch wohne er in Schnathorst. Und ist dort immer geblieben. Mit Vorfreude blickt der Ortsvorsteher auf die 775-Jahr-Feier des Dorfes.

Der beschauliche Ortskern von Schnathorst wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben. Wunderschöne Fachwerkhäuser entlang der Dorfstraße tragen zur Idylle bei, die jedoch am 30. Juni im positiven Sinne durchbrochen wird. Für diesen Tag lädt die Schnathorster Gemeinschaft alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, das Dorfjubiläum zu feiern – ob als Besucher oder als Mitwirkender. Von Letzteren gibt es viele, so dass auf dem Veranstaltungsflyer kein Platz mehr ist, um noch weitere Aktionen aufzuführen und anzupreisen. Uwe Halstenberg, neben Reinhard Scheerer einer der Hauptorganisatoren der Jubiläumsfeier, freut sich über die gute Resonanz.

Schlendern auf der Dorfstraße

Den Besuchern wird jede Menge geboten, wenn sie die Dorfstraße entlang schlendern. Nach einem Freiluftgottesdienst auf dem Grundstück von Hof Niedermeier (bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Schnathorster Kirche gefeiert) warten zahlreiche Angebote, Aktionen und natürlich Speisen und Getränke auf die Jubiläumsgäste. Am Gedenkstein zu »750 Jahre Schnathorst« werden die Kaninchen- wie auch die Geflügelzüchter ihr Hobby präsentieren, der Grundschulverbund Am Wiehengebirge stellt zwei von zwölf Flohmarktständen, der Förderverein der Grundschule verwöhnt die Besucher mit Kaffee und Kuchen und die hiesige Feuerwehr stellt gleich drei neue Fahrzeuge vor. Außerdem können sich Jung und Alt im Bogenschießen ausprobieren, Balance und Geschick beim Bierkistenstapeln testen oder die Bewegungsangebote des Offenen Ganztags wahrnehmen.

Gleich eingangs der Dorfstraße werden vom Spielzeugmuseum unter anderem Dampfmaschinen, Trachten und sogar eine Spardosensammlung ausgestellt und ein Stück weiter im Speicher neben der Bethke-Scheune haben die Schnathorster Malweiber ihr Domizil. Man darf gespannt sein auf die Vielfalt ihrer Bilder.

In Erinnerungen schwelgen

In Erinnerungen schwelgen können die Besucher dank einer Foto- und Filmausstellung. »Bislang sind schon 500 alte Aufnahmen wie auch Filme aus Privatsammlungen digitalisiert worden«, sagt Uwe Halstenberg. Auch die bewegten Bilder der großen Jubiläumsfeier von 1994 werden zu sehen sein. Für das passende Erinnerungspräsent wird auch gesorgt. Es gibt eine Prosecco-Edition mit der Aufschrift »775 Jahre Schnathorst«. Zu kaufen ist das spezielle Getränk am Festtag, aber auch am Abend zuvor bei der Party in der Alten Ziegelei. Dann bleibt nur noch anzustoßen – auf die nächsten 775 Jahre.

Im Aufbau befindet sich eine Internetseite zum Dorfjubiläum . Dort sind unter anderem Bilder, Akteure, Sponsoren, weitere Veranstaltungen und was sonst noch im Ort passiert abrufbar.