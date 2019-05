Hüllhorst (WB). An außergewöhnlichem Ort, auf hoher See, sind die Hüften geschwungen worden. Die Tanzkreuzfahrt der Tanzschule Tanzkonzept aus Hüllhorst sei erneut ein großer Erfolg gewesen, sagt Tanzlehrerin Corinna Kopp.

Sie arbeitet regelmäßig an Bord der Aida-Flotte und hat bereits die fünfte Reise organisiert und initiiert. In der Anytime-Bar der Aida Luna bietet sie ein individuelles Programm an. Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Tanzschule sind Mitgliedern der internen Reisegruppe vorbehalten. Und die war so stark wie nie. Das imposante Schiff stach mit 42 Teilnehmern in See.

Die gut gelaunte Truppe bestand zum Großteil aus Kursteilnehmern aus Rahden, Hüllhorst und Lübbecke. »Besonders freuten wir uns über die Teilnehmer aus Bayern und Österreich«, sagt Corinna Kopp. Die Kreuzfahrt begann mit einem VIP- Sektempfang in der Lounge. »So hatten wir während des Auslaufens aus dem Hamburger Hafen einen perfekten Blick auf die Elbe«, schwärmt die Tanzlehrerin, die die Tanzeinheiten in der eigens reservierten Anytime-Bar leitete. Unterstützt wurde das Team der Tanzschule von Bokwa- Fitness-Instruktorin Aline Vogel aus Aachen.

Amsterdam und Dover

Die Reisenden lobten ihre Tanzlehrerin in den höchsten Tönen. Durch deren langjährige Erfahrung in Sachen Tanzreisen und Kreuzfahrten sei nicht nur an Bord alles erstklassig arrangiert gewesen, sondern auch die Landausflüge seien problemlos verlaufen. In der niederländischen Stadt Ijmuiden organisierte Corinna Kopp einen Ausflugsbus nach Amsterdam und moderierte den Stadtrundgang für ihre Reisegruppe.

Das nächste Ziel war die britische Hafenstadt Dover. Hier konnten die Kreuzfahrer die gemütliche Innenstadt, das berühmte Schloss und die beeindruckenden Kreidefelsen besichtigen. Die Reisegruppe hatte in diesen fünf Tagen viele unvergessliche Momente an Bord der Kussmundflotte. Karin Thies aus Rahden: »Wir hatten die perfekte Reiseleitung, besser kann man eine Gruppenreise nicht organisieren.«