Damit können alle Schulen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen und beschulen – theoretisch. Die praktische Umsetzung gestaltet sich jedoch teilweise schwierig. Bei der Darstellung der Situation ist das Kreisschulamt auf die Gemeinde zugekommen und hat auf Defizite bei der Lehrerversorgung hingewiesen, teilt die Verwaltung mit.

Im konkreten Fall geht es um den Schulverbund »Im Mühlengrund«, also die Standorte Büttendorf und Tengern. Schulleiterin Gudrun Upheber hat bei Bürgermeister Bernd Rührup beantragt, den Status des »Gemeinsamen Lernens« für ihren Schulverbund zu widerrufen. Dies hatte auch das Schulamt empfohlen. Sie bittet den Schulträger, also die Gemeinde Hüllhorst, darum, den Antrag zu prüfen und an die Schulaufsichtsbehörde weiterzureichen und weist auf die Faktenlage hin.

Schule kann Anspruch nicht gerecht werden

»Im vergangenen Jahr bekam der Schulverbund ›Im Mühlengrund‹ eine Stellenzuweisung für eine sonderpädagogische Lehrkraft. Leider konnte diese Stelle nicht besetzt werden. Weder in den vergangenen Jahren erfolgt noch in Zukunft erwartbar sei der Einsatz einer Sozialpädagogin. Upheber: »Mit der jetzigen Personallage an Lehrkräften werde ich den Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht in ausreichender Weise gerecht.«

Des Weiteren seien die Nachbarschulen – der Standort Schnathorst des Grundschulverbundes »Am Wiehengebirge« sowie die Grundschule Oberbauerschaft – mit einer sonderpädagogischen und einer sozialpädagogischen Kraft ausgestattet, so dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf dort gut aufgehoben seien. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat, dem Antrag zu folgen.