Verbandsvorsitzender Fritz Honermeier (links) nimmt den Dank von allen Beteiligten gern an. Hier gratuliert der Chor um Singkreis-Vorsitzende Ute Lange (Fünfte von links). Honermeier berichtete in Ahlsen-Reineberg über die Situation im Verband. Foto: Anette Hülsmeier

»Chorios«, einer der Chöre des gastgebenden Ahlsener Vereins, stimmte die Gäste mit Liedern wie »I Will Follow Him« unter der Leitung von Matthias Menzel auf die Versammlung ein. Singkreis-Vorsitzende Ute Lange begrüßte die Delegierten und nahm aus den Händen von Fritz Honermeier, Vorsitzender des Chorverbandes Nordost-Westfalen (NOW), ein »Flachgeschenk« entgegen. »Dafür beschaffen wir neues Notenmaterial«, sagte die Vorsitzende.

Fritz Honermeier beleuchtete in seinem Rechenschaftsbericht die Situation der Bezirksgruppen. Es besteht noch die Bezirksgruppe Lübbecke-Hille unter der Leitung von Hartmut Kämper. Dort fand im vorigen Jahr ein Bezirkssängerfest statt. Bei Jubiläen und Chorverbandstreffen wurden 38 Aktive aus 14 Chören geehrt, davon sechs Sänger für 25 Jahre, elf Aktive für 40 Jahre, sieben für 60 Jahre, drei für 65 Jahre und ein Mitglied für 70 Jahre.

1261 Aktive im Jahr 2018

Auf 30-jährige Mitgliedschaft blickte ein Schriftführer zurück und ein Chorleiter auf 40 Jahre. 125-jähriges Jubiläum konnte der MGV Windheim feiern und 50 Jahre der Jugendsingkreis Porta Westfalica. Im September 2018 fand in der Werretalhalle in Löhne ein Konzert mit sieben Chören des Chorverbands NOW unter dem Motto »Herbstkonfekt« statt. Heinz Volkmann berichtete von dem erfolgreich verlaufenden Konzert mit dem Bielefelder Talkmaster Oliver Schulte.

Die Mitgliederbewegung des Chorverbands NOW, der sich über die Kreise Herford, Minden-Lübbecke und Melle erstreckt, sieht wie folgt aus: 2018 gab es 1261 Aktive in 42 Chören, Abmeldungen waren sieben zu verzeichnen in fünf Chören und zwei Untergruppen.

Die Bestandserhebung des Chorverbands NRW erbrachte folgende Zahlen: 2277 Chöre, 1991 Chorleiter und 583 Chorleiterinnen, 79.648 Aktive sowie 65.620 fördernde Mitglieder. Der Verband richtete den »Day of Song – Fest der Chöre« in Dortmund aus und steht in Kooperation mit der kreativen Kirche von Westfalen. Der neue Präsident des Deutschen Chorverbandes, Christian Wulff, setze sich sehr für das Chorwesen ein, alle Chöre könnten Anträge zur Förderung stellen, schloss Honermeier seine Ausführungen.

Dank an Honermeier

Da Fritz Honermeier bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren die Wahl zum Vorsitzenden doch wieder angenommen hatte, wurde ihm für diese Bereitschaft und die großartige Arbeit in den mittlerweile 36 Jahren als Vorsitzender von Chören und Vorstandsmitgliedern sehr gedankt. Seine Stellvertreter sind Rudolf Jung und Hartmut Kämper. Schriftführer und Schatzmeister ist Annegret Rathert-Habbe und ihr Stellvertreter für beide Ämter ist Heinz Gerhard Kröger.