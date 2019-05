Von Jessica Eberle

Hüllhorst (WB). Vor langer Zeit lebte einmal ein Prinz, der sich nicht vor bösen Hexen fürchtete, sondern vor schönen Prinzessinnen. Nein, das ist kein neues Märchen, sondern ein Altbekanntes: Das Familienstück »Dornröschen« hat am Sonntag Premiere auf der Kahlen Wart gefeiert – mit so vielen Überraschungen wie noch nie.

Allein die Anzahl der Schauspieler sorgte für Erstaunen. Reiner Tödtmann, erster Vorsitzender des Heimatvereins, betonte, dass insgesamt 42 Darsteller auf der Freilichtbühne zu sehen seien. Regisseur Jürgen Wiemer hatte dieses Mal besonders viele Extra-Rollen zu verteilen. Die Grundzüge der Geschichte erinnerten trotzdem an das Original.

Zum Inhalt: Dornröschen wird von der Teufelshexe verflucht, weil sie zum Geburtstag der Königstochter nicht eingeladen wurde. An ihrem 17. Geburtstag soll sie sich an einer Spindel stechen und tot umfallen. Fee Bleibtreu kann das Unheil nicht verhindern, aber mindern. Die Prinzessin und ihr Volk fallen in einen 100-jährigen Schlaf. Nur der Kuss eines Prinzen kann das Mädchen und ihr Gefolge retten. Dabei trifft der tapfere Florian auf sprechende Frösche und tanzende Rosen, die sich ihm in den Weg stellen. Um die Prinzessin zu retten, muss er die Teufelshexe überlisten.

Zwei Prinzen hat das Märchen

Gleich zwei Prinzen hat das neu verföhnte Märchen. Aber gezankt wird nicht um das Dornröschen – im Gegenteil. Während Prinz Maximilian (Tobias Stallmann) vor allem nach Ruhm und Ehre strebt und stattdessen lieber sein neues Schwert durch die Luft wirbelt (»Ist das nicht geil?«), hat Prinz Florian (Frederik Kirchhoff) ganz andere Sorgen: »Vor bösen Hexen habe ich keine Angst, aber vorm Küssen.«

Neue Figuren verleihen dem Stück Witz und Individualität. Der Frosch Nudelbauch (Luca Ostlinning) erweist sich als treuer Helfer, der dem Prinzen den richtigen Weg weist. Küchenjunge Finn (Matthias Homann) bekommt in Wiemers Stück eine größere Rolle. Er wird zum besten Freund der Prinzessin. Mit seiner schusseligen Art amüsiert er die Zuschauer. Anweisungen wie »drei gestrichene Teelöffel Backpulver« nimmt der Lehrling wortwörtlich, indem er das Besteck sorgfältig tätschelt oder Blätter in den Blätterteig hinzumengt.

Weniger beliebt ist Hauptmann Brausekopf. Der scheucht sein Wachpersonal gern durch die Gegend und droht fortlaufend mit Entlassungen. Dafür werden die Kinder bestens unterhalten, als der begriffsstutzige Brausekopf das Schloss wegen einer ungefährlichen »Eisbombe« des Kochs evakuieren will.

Der Tanz der Rosen

Begleitet wird das Stück von Musik, die die unterschiedlichen Stimmungen untermalt, zwischendurch erleben die Besucher auch Pyro-Effekte und kleinere Explosionen – das macht das Geschehen noch spannender. Mehrere Tänze hatte das Ensemble einstudiert. Als am eindrucksvollsten erweist sich der »Tanz der Rosen«. Die Ranken, die sich nach 100 Jahren um das Schloss gebildet haben, sind nämlich keine Bühnenrequisiten, sondern Menschen. Das bringt düstere Stimmung auf die Kahle Wart: »Wir tanzen wie Wanzen, wir kosen wie Rosen, wir morden in Horden« singen sie, bevor sie die Prinzen in die Falle locken.

Das dritte Familienstück dürfte allen Mitwirkenden wohl am meisten Mut abverlangt haben. So viele neue Rollen galt es miteinander zu vereinen und damit Spaß und Abwechslung in das Märchen zu bringen. Die Kreativität von Wiemer und seinem Ensemble hat sich gelohnt. Etwa 200 Zuschauer spenden dem Ensemble langen Applaus.

Termine und Infos online unter www.kahlewart.de.