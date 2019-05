Fast 63 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab; somit haben noch mehr Hüllhorster ihr Kreuzchen gemacht als es die Bundesbilanz aufweist (61,4 Prozent). Für die Briefwahl entschieden sich in der Gemeinde 14,93 Prozent. »Das wird immer mehr in Anspruch genommen«, sagt Verwaltungsmitarbeiter Dirk Oermann.

Ein Blick auf das Abschneiden der einzelnen Parteien offenbart, dass die CDU zehn Wahlbezirke (Oberbauerschaft-West, Oberbauerschaft-Mitte, Büttendorf, Ahlsen, Hüllhorst-Nord, Hüllhorst-Süd, Schnathorst-West, Bröderhausen, Tengern, Tengerholz) sowie die Briefwahl für sich entscheiden konnte. Die SPD kam in sechs Wahlbezirken (in Oberbauerschaft-West gleichauf mit der CDU, Niedringhausen-West, Ahlser Feld, Hüllhorst-Ost, Holsen, Schnathorst-Ost) auf die höchste Stimmenanzahl. Sehr gute Ergebnisse, dem Bundestrend entsprechend, konnten die Grünen auch in Hüllhorst verbuchen. Sie gingen in zwei Wahlbezirken als stärkste Partei hervor: 29 Prozent in Schnathorst-Nord und 24,64 Prozent in Niedringhausen-Ost.