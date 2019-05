Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB/aha). Erneut hat die Gemeinde Hüllhorst mit einer Verkeimung in einem ihrer öffentlichen Gebäude zu kämpfen. Die Duschen in der Grundschule Oberbauerschaft wurden gesperrt, erklärt die Verwaltung.

Bei der routinemäßigen Beprobung der Duschen in der Schule seien erhöhte Legionellenwerte festgestellt worden. Nach Vorlage der Laborergebnisse vom 27. Mai seien die Duschen entsprechend der Vorgabe durch das Gesundheitsamt umgehend gesperrt worden. Die Nutzer (Schule, Sportgruppen) wurden über die Maßnahme informiert. Die Ursache für die erhöhten Werte werde so schnell wie möglich behoben und über die Freigabe zeitnah informiert.

Im Oktober 2018 waren Krankenhauskeime im Lehrschwimmbecken in Schnathorst festgestellt worden. Bereits im November davor waren dort Legionellen in Wasserproben gefunden worden, nachdem schon im Sommer davor die gleichen Keime im Duschwasser der Turnhalle in Tengern nachgewiesen wurden.