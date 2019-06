Da, schau mal: Andreas Sand (links), Biker aus Hüllhorst, besichtigt mit Dieter Sakrzewski vom Harley-Stammtisch Frotheim ein Krad mit gemütlichem Seitenwagen. Mehr als 100 Maschinen waren am Gemeindehaus geparkt. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Hüllhorst (WB). Es hat geknattert und gepröttert, als wäre Hüllhorst Schauplatz eines Motorrad-Grand-Prix. Zahlreiche Kradfahrer aus dem Lübbecker Land, aber auch aus Bünde, Schaumburg, Rinteln und dem Kreis Osnabrück haben am Pfingstmontag den ersten Biker-Gottesdienst in der Gemeinde Hüllhorst besucht.

Gemeindesekretärin Meike Rykowski hatte die Veranstaltung organisiert. »Das ist genial! Ich kann gar nicht glauben, dass so viele Leute gekommen sind.« Tatsächlich hatten sich trotz problematischer Wettervorhersage weit mehr als die erwarteten 50 Kradfahrer am Gemeindehaus eingefunden. Von mindestens der doppelt so hohen Zahl war die Rede.

Ansturm

Pfarrer Jens Weber zeigte sich ebenfalls überrascht vom Ansturm: »Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie das hier angenommen wird.« Er lobte das Organisationsteam und die vielen Helfer, die die Gäste mit Kaffee, Kuchen, kühlen Getränken und Bratwurst versorgten.

Ein Hingucker war so manches Kleidungsstück. Yamaha-Fahrerin Melanie Sundermeier aus Bünde trug unter ihrer Kluft ein T-Shirt mit der Aufschrift: »Brave Mädchen mögen Biker. Coole Mädchen fahren selber.« Endgültig geklärt wurde auch die Frage, warum sich Motorradfahrer gegenseitig während der Fahrt grüßen: »Eigentlich sind wir eine Familie für sich«, sagte Kimberley von der Knieschleifer-Gruppe aus Rinteln.

Leidenschaft

Angetan von den vielen Besuchern war auch Andreas Sand, Ratsherr der Gemeinde Hüllhorst. Der leidenschaftliche Kradfahrer begrüßte es, dass auch der Bürgermeister der Gemeinde seine Harley an den Start gebracht hatte. Zum Umstand, dass Rührup Pfarrer Weber auf seiner Harley als Beifahrer bei der Ausfahrt mitnehmen wollte, sagte Sand: »Weltliche und geistliche Macht vereint auf einem Motorrad.«

Den Gottesdienst übernahm Prädikant Joachim Schütz, der passenderweise selbst eine Suzuki Intruder steuert. Nachträglich mussten noch Stühle für die Besucher geholt werden.

Die Erlöse der Veranstaltung gehen an die Kinderkrebshilfe und an den Kindergarten Huckepack.