Hüllhorst (WB/ria). Klara und Mareike nahmen das Publikum mit ihrem Duett »Chasing Cars« gefangen und so mancher – auf und vor der Bühne - wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Emotion pur ist auch die Hüllhorster Aufführung der diesjährigen, 30., Ten-Sing-Show »We are Legends« gewesen.

Nach der Premiere in der Lübbecker Stadthalle vor drei Wochen hat Ten Sing Lübbecke das Publikum auch in der Ilexhalle am Samstagabend begeistert. Die Zuschauer, darunter auch viele auswärtige Ten Sing-Gruppen, forderten vehement Zugaben ein.