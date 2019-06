Denn in der Löschgruppe engagiert sich Hettich-Mitarbeiter Bernd Krüger in seiner Freizeit. Krügers Teamleiter Manfred Wemhoener überreichte den Spendenscheck in Höhe von 500 Euro im Gerätehaus der Feuerwehr. Die Freude in der Löschgruppe war groß. Mit dem Geld soll nun, so Krüger, eine hitzebeständige Helmkamera angeschafft werden. Sie soll dazu dienen, die Kameraden für den Einsatz unter Atemschutzbedingungen noch besser zu schulen.

Mit der Aktion »Hettich Ehrenamt« konnten in den vergangenen Jahren weltweit Projekte gefördert werden, für die sich die Mitarbeiter einsetzen. »Aufgrund der enormen Resonanz im ersten Jahr haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt langfristig bei Hettich zu etablieren«, erklärte Dr. Andreas Hettich, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Allein in 2018 wurden 83 Projekte in Deutschland und 45 Projekte in Tschechien, Spanien, Italien, China und England unterstützt. Die Hettich Mitarbeiter engagieren sich in vielen unterschiedlichen Vereinen, Organisationen oder Schulen. Besonders oft fließt die 500-Euro-Spende in die Bereiche Kultur, Sport, Musik, Soziales, Schule, Kindergarten, Bildungsarbeit, Umweltschutz, Tierschutz oder zu Unfall- und Rettungsdiensten.