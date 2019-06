Von Louis Ruthe

Hüllhorst (WB). Mehr als 1000 Fahrräder werden jährlich im Kreis Minden-Lübbecke gestohlen. Die Aufklärungsquote liegt bei lediglich um die acht Prozent. Mit der Aktion »Kein Fahrrad ohne Nummernschild« sorgt die Polizei Minden-Lübbecke jedoch seit Jahren für einen Rückgang bei den Diebstählen. Jetzt startet die Aktion in Hüllhorst.

»Es ist unsere neunte Kommune im Mühlenkreis«, berichtet Landrat Ralf Niermann. Er hoffe in seiner verbleibenden Amtszeit auch die letzten beiden Kommunen, Rahden und Stemwede, noch an der Aktion zu beteiligen. Für ihn sei das Kennzeichen für das Rad neben einem guten Schloss die effektivste Art, einem Diebstahl vorzubeugen, erklärte Niermann.

»30er« für Hüllhorst

Bereits bei der gestrigen Vorstellung der Aktion für die Gemeinde Hüllhorst ist das erste Rad mit einem Nummernschild versehen worden. »Die 30er sind für die Gemeinde vorgesehen«, sagt Dirk Finke, Polizeihauptkommissar des Kriminalkommissariates Kriminalprävention und Opferschutz in Minden-Lübbecke. Und somit ist es Gemeindemitarbeiterin Susanne Nordsieck, die das erste Kennzeichen mit der Nummer 30001 bekommen hat. Als Trendsetterin wollte sich die Schnathorsterin zwar nicht bezeichnen, dennoch sei ihr Rad ja nun wohl erheblich sicherer. Das Nummernschild hat Polizeihauptkommissar Dirk Finke höchstpersönlich angebracht.

»Das ›Nummernschild‹ ist ein Aufkleber mit einer speziellen Folie, die sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt«, erklärt Dirk Finke. Ein registriertes Rad sei auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schrecke somit potenzielle Diebe ab, erklärt Abteilungsleiter der Polizei Minden-Lübbecke Mathias Schmidt. Der Kreis Minden-Lübbecke ist der einzige Kreis in Ostwestfalen-Lippe, in dem die Polizei kostenlos für eine Codierung der Räder sorge. »Dass wir den Bürgern diese Aktion kostenlos anbieten können, liegt an dem großen Engagement des Polizeisport- und Präventionsvereins Minden sowie den kommunalen Partnern«, berichtet Mathias Schmidt.

Kommunaler Partner für die Gemeinde Hüllhorst ist die Volksbank Schnathorst. »Auch wenn wir eine der sichersten Kommunen im Mühlenkreis sind: Präventiv gegen Diebe vorzugehen ist der richtige Weg«, sagt Bürgermeister Bernd Rührup. Zumal es in seinen Augen immer mehr den Trend zum Radfahren gebe. Das unterstrich auch Landrat Niermann: »Immer mehr Menschen kaufen sich ein hochwertiges Rad.«

Die erste Aktion in Hüllhorst ist während der 775-Jahr-Feier des Ortsteils Schnathorst angedacht. Am 30. Juni werden Beamte mit einem Stand von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr auf der Dorfstraße vertreten sein, um die Räder der Bürger kostenlos mit Nummernschildern zu versehen.

Benötigte Unterlagen

Für die Kennzeichnung wird neben dem Fahrrad ein Personalausweis oder Reisepass sowie ein Eigentumsnachweis (zum Beispiel Rechnungsbeleg) benötigt. Ferner sollte – sofern vorhanden – ein ausgefüllter Fahrradpass mitgebracht werden. »Alle Daten werden bei der Polizei gespeichert und sind im Falle einer Überprüfung oder eines Diebstahls binnen kurzer Zeit für die Beamten vor Ort abzufragen«, sagt Dirk Finke.