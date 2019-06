Die »Kugelschubser« mit Svenja Baudach, Sandra Knaue, Ann-Christin Horst, Wolfgang Heuer (beim Werfen), Jana Marquardt, Christian Winzer, Manuela Heuer und Kai Bendzulla sind beim Boßelturnier in Büttendorf an der Reihe. Das Team hat sich für bunte Outfits entschieden.

Von Jessica Eberle

Hüllhorst-Büttendorf (WB). Aus den Lautsprechern dröhnt Musik, die Getränke sind kaltgestellt und die Bollerwagen festlich geschmückt – an einem von ihnen soll sich ein Dönerspieß drehen, aus einem anderen ist eine hawaiianische Bar entstanden. Es ist wieder Boßelzeit in Büttendorf.

Es herrscht großer Andrang am Lokal Bad Lusmühle. »Ich weiß nicht genau, warum das Boßeln gerade hier so beliebt ist. Irgendwie lief es von Anfang an top mit den Anmeldungen«, sagte Mitorganisator Marcel Schuster von der Dorfgemeinschaft für ein zukunftsorientiertes Büttendorf.

Foto: Jessica Eberle

Das Orgateam hat an diesem Samstag gut zu tun, denn 42 Mannschaften haben sich zum traditionellen Wurfspiel zusammengefunden. Und das sei im Vergleich der vergangenen Jahre noch verhältnismäßig wenig: »Normalerweise sind hier immer um die 50 Mannschaften, aber feiertagsbedingt mussten einige Stammteams absagen.«

Bettgestell als Ferrari

Wer sich umschaut, kann viele aufgemotzte Bollerwagen entdecken. Einige von ihnen wurden in wochenlanger Arbeit verschönert oder zusammengebaut. So zum Beispiel das Bettgestell in Form eines Ferraris, das auf das Gestell einer Pferdekutsche gebaut ist. Montiert haben es Daniel Oepping und Nils Knefelkamp aus Hüllhorst. Vor einigen Jahren brachte es ihnen den ersten Platz beim Bollerwagen-Wettbewerb ein. Denn in Büttendorf gibt es nicht nur für die besten Boßler einen Pokal, sondern auch eine Prämie für den schönsten Wagen. Die will auch die Mannschaft »Barsenal« gewinnen. Ihre Strategie: Verpflegung inklusive. An ihrem Gefährt haben sie deshalb einen Dönerspieß angebracht.

»Die Kugelstoßer« haben ihren Bollerwagen etwas Urlaubsflair verpasst: Ein Sonnenschirm in bunten Farben spendet der Mannschaft ein wenig Schatten, Hawaiiketten und Papageien zieren den Wagen, auf dem Gefährt befindet sich eine Bar mit Getränkespender. Sie sind nicht zum ersten Mal dabei. Wie lange genau sie schon teilnehmen, wissen sie aber nicht: »Wir waren schon etliche Male hier, weil es einfach gute Laune macht. Die Stimmung ist super.«

Nicht nur die ortsansässigen Teams tummeln sich bei dem Wettkampf. Auch Gäste aus Rödinghausen, Bünde oder Köln haben den Weg nach Büttendorf gefunden. Nils Knefelkamp ist seit Anfang an dabei. Er kennt viele der Teilnehmer: »Hier sind schon viele Freundschaften entstanden. Man boßelt zusammen und danach trifft man sich wieder.«

Je weiter, desto besser

Beim Boßeln gilt: Je weiter geworfen wird, desto besser. Ziel ist es, die Kugel mit möglichst wenigen Würfen ins vier Kilometer entfernte Ziel zu bekommen. Die 42 Teams sind am Gartenweg gestartet. Von dort aus spielten sie bis zur Büttendorfer Grundschule, wo es eine Verpflegungsstation gab. Danach ging es zurück zum Lokal Bad Lusmühle. Dort gab es zum Abschluss eine Feier.

Zwar gibt es einen Pokal für das Siegerteam, das war jedoch für die meisten Teilnehmenden nicht der ausschlaggebende Punkt zum Mitmachen: »Das Boßelturnier in Büttendorf ist einfach Tradition. Hier feiern Jung und Alt zusammen. Das gibt es in dieser Form nicht nochmal«, fasste die Gruppe »Drunk 11« zusammen.

Den Pokal für den schönsten Bollerwagen konnte am Ende tatsächlich »Barsenal« ergattern. Hof Holzmeier gewann den Boßelwettbewerb und damit nicht nur einen Pokal, sondern auch Gutscheine von Getränke Hanning und der Fleischerei Schuster.