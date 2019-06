Von Ingo Notz

Schnathorst (WB). 775 Jahre jung: Schnathorst feiert am Wochenende einen besonderen Geburtstag. Die Vorbereitungen für das große Dorffest mit dem Höhepunkt am Sonntag, 30. Juni, laufen auf Hochtouren.

»Wir wollen eine hemdsärmelige Veranstaltung mit möglichst vielen Schnathorstern machen«, freut sich Ortsvorsteher Reinhard Scheerer auf das Fest der Schnathorster Gemeinschaft. »Die Leute sollen die vielen Angebote genießen und einfach fröhlich sein.«

Zwei Dutzend Helfer haben das Fest vorbereitet

Rund zwei Dutzend ehrenamtliche Helfer läuten in dieser Woche den Endspurt der Vorbereitungen ein, damit Schnathorst am Samstag und Sonntag feiern kann. Nach der eindrucksvollen Jubiläumsveranstaltung vor 25 Jahren soll der 775. Geburtstag zwar in einem etwas kleineren Rahmen, aber nicht minder liebevoll zelebriert werden.

Das Festzelt wird morgen aufgebaut werden, die restlichen Stände folgen am Samstag. Eingeläutet werden die Festtage schließlich am Samstagabend mit einer Party (Einlass ab 20 Uhr) in der Alten Ziegelei, ehe der Festtag am Sonntag auf der Dorfstraße gefeiert wird. Um 10.30 Uhr erfolgt die Eröffnung mit einem Freiluft-Gottesdienst, ehe die Dorfstraße zu einer Flaniermeile wird, auf der es zahlreiche Mitmachaktionen geben wird.

Gaukler und Stelzenläufer

Zu den Attraktionen gehört Mittelalter-Gaukler Gawan, der sein Motto »Normal ist anders« in die Tat umsetzen will. Dabei schlüpft er in zahlreiche Rollen. Nicht zuletzt bei den aktuellen Temperaturen können sich die Zuschauer auf Gunnar Sonnenscheyn freuen, Besitzer des nach eigener Aussage »einzigen Regenschirms der Welt, unter dem es regnet«. Die Bretter, die die Welt bedeuten, sind für ihn begehbar: Als Stelzenläufer und Erfinder des begehbaren Bodennebels mischt sich Gawan unter die Besucher und möchte Frohsinn verbreiten. Mitmachen ist dabei nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

»Nebelwerfer« anderer Art sind dank der historischen Dampfmaschinen zu bestaunen, vor dem Spielzeugmuseum gibt es dazu Musik aus einem Leierkasten. Trecker-, Tier-, Feuerwehr- und Fotoausstellungen, Schnupperschach, eine Hüpfburg, Bastelangebote für kleine Besucher, Dosenwerfen, Bogenschießen – das Angebot ist reichhaltig. Stolz ist Reinhard Scheerer auf die »Rollende Waldschule«, die der Kreishegering Herford nach Schnathorst bringt: »Die ist sehr professionell aufgebaut. Ich freue mich gewaltig, dass das geklappt hat.«

Eigener Kräuterlikör zum Jubiläum

Der Heimatverein Schnathorst hat für das Jubiläum einen eigenen Likör, »Schnorstster Kräuter«, kreiert. Das Team von Gaumundo um Michael Marks und Pinia Nichelmann hat eine Sonderedition Prosecco und Hugo aufgelegt. Die extra entwickelten Etiketten sollen noch in einigen Jahren an dieses einmalige Ereignis erinnern. Der Reinerlös des Verkaufes und die Probierspenden gehen an den Förderverein der Grundschule Schnathorst. Der Heimatverein bietet zudem die Schnathorster Chronik »Wir Schnathorster« an.