Den Grundschülern soll die Freude an der Bewegung vermittelt werden. Alle haben Spaß am Fahrradparcours.

Das Equipment steht dem Grundschulstandort Büttendorf dauerhaft zur Verfügung. Gerade jetzt im Frühsommer wird es intensiv für die Vorbereitung auf das Fahrradturnier und die anstehende Radfahrprüfung der Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse genutzt. An­drea Gnas wie auch Doris Buschmann (Lehrerin am Schulstandort Büttendorf) und Petra Brzezina (Förderverein) konnten sich bei einer Trainingseinheit der Kinder davon überzeugen, dass die Spende gut ankommt.

»Neben der Verkehrssicherheit geht es auch um Geschicklichkeit und vor allem um Spaß am Radfahren. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass Kinder Freude an der Bewegung haben und so animiert werden, den Schulweg künftig mit dem Rad zu bestreiten«, sagte Petra Brzezina und drückte damit ihren Dank im Namen des Fördervereins aus.

Warnwesten angeschafft

Zusätzlich wurde aber auch schon in Sachen Verkehrssicherheit an die neuen Erstklässler gedacht. Da von dem zur Verfügung gestellten Budget der Volksbank noch ein kleiner Restbetrag übrig war, konnte für die Schulanfänger ein Klassensatz Warnwesten angeschafft werden, auf den sich die neuen i-Dötze dann an ihrem ersten Schultag freuen können.