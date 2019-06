Anne Braszeit, die bis Ende März als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Minden tätig war, ist zum 1. April in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und Edith Nedelmann, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Hüllhorst, sucht neue Herausforderungen in Süddeutschland. Beide wurden mit herzlichen Worten und einem Blumenstrauß von den anderen Gleichstellungsbeauftragten verabschiedet.

Anne Braszeit und Edith Nedelmann waren beide mehr als 20 Jahre lang als Gleichstellungsbeauftragte in verschiedenen Themenfeldern tätig. Zu ihren Aufgaben gehörten Beratungen von Bürgern, die Planung und Organisation von Veranstaltungen, die Mitwirkung an Personalmaßnahmen in der Verwaltung und vieles mehr.

Mehr als 20 Jahre tätig gewesen

Die AG der Gleichstellungsbeauftragten trifft sich in der Regel vierteljährlich an verschiedenen Tagungsorten im Kreisgebiet. Zu der jüngsten Sitzung hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Stemwede, Sabine Denker, in den Ulderup-Saal nach Stemwede-Levern eingeladen. Zu den Themen gehörten die Planung einer gemeinsamen Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November.

Die Nachfolgerin von Anne Braszeit, Luisa Arndt, ist bereits im Einsatz und unter Telefon 0571/89-303 oder per E-Mail unter l.arndt@minden.de erreichbar. Edith Nedelmann ist noch bis Ende Juni im Amt.