Der 16-Jährige aus Kirchlengern war nach Polizeiangaben am Freitagmorgen um kurz vor 8 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem rechten Fahrstreifen in nördlicher Richtung unterwegs und hatte zunächst den auf der linken Fahrspur in Richtung Lübbecke fahrenden Sattelzug überholt.

Als der Jugendliche den Fahrstreifen wechselte, um ebenfalls nach Lübbecke weiterfahren zu können, kam es in der lang gezogenen Kurve bergauf zum Zusammenstoß. Dabei verlor der 16-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Der 51-jährige Lkw-Fahrer stoppte daraufhin sofort sein Fahrzeug und kümmerte sich um den Jugendlichen.