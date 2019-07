Hüllhorst (WB/aha). Aktuell ist ein Polizeihubschrauber in Hüllhorst im Einsatz, um eine vermisste 83-jährige Frau aus dem Hüllhorster Ortsteil Bröderhausen zu suchen. Das hat die Polizei am Dienstagmorgen mitgeteilt.

»Die Vermisste, die allein in ihrem Haus lebt, wurde zuletzt am Samstagnachmittag gesehen«, erklärte Ralf Steinmeyer, Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten könnte die Frau mit einem silberfarbenen Rad unterwegs sein. »Wir haben am Montagabend bereits mit einem Spürhund nach der Vermissten gesucht. Die Spur hat sich jedoch in Schnathorst verloren«, sagte Steinmeyer. Die Vermisste könne sich eventuell auch im angrenzenden Bünder Raum aufhalten.