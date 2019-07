Hüllhorst (WB). Die Gesamtschule Hüllhorst hat in einem Festakt ihre Abiturienten verabschiedet. In der Ilex-Halle wurden die Reifezeugnisse überreicht, darunter 89 Abiturzeugnisse und vier Zeugnisse zur Fachhochschulreife.

»PÜT your HAMs up!« Mit den Kürzeln der Jahrgangsstufenleiterin Beate Hallmann (HAM) und des Jahrgangsstufenleiters Dr. Martin Püttschneider (PÜT) drückten 93 Absolventen der Gesamtschule Hüllhorst ihre Freude darüber aus, dass der Prüfungsstress endlich vorbei ist und die Schulzeit hinter ihnen liegt.

Mit Blick auf das oben genannte Abiturmotto initiierte Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber eine La-Ola-Welle im Saal, um die Freude über die erreichten Abschlüsse auszudrücken und die Abiturientinnen und Abiturienten symbolisch für den neuen Lebensabschnitt zu motivieren. Gleichzeitig forderte sie die Absolventen dazu auf, getreu ihrem Motto ihre Hand immer für das Richtige, für das Gute zu heben und sich ihres Verstandes zu bedienen: »Halten Sie Tugenden wie Verantwortung, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Wertschätzung hoch. Seien Sie bei allem, was Sie tun, kritisch. Nehmen Sie alle Gelegenheiten wahr und nehmen Sie Ihr Leben in die Hand. Tun Sie etwas, trauen Sie sich etwas zu. Put your hands up!«

Bürgermeister gratuliert

Bürgermeister Bernd Rührup gratulierte dem Jahrgang. Er lobte den Lerneifer und die Zielstrebigkeit der Schülerinnen und Schüler, aber auch die Unterstützung durch Eltern und Lehrer, der sie die erreichten Erfolge ebenfalls zu verdanken hätten. Er ermutigte die Abiturientinnen und Abiturienten, sich neue Ziele zu setzen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und sich nicht ausbremsen zu lassen, wenn sich die gesteckten Ziele nicht sofort erreichen ließen.

Glückwünsche überreichten dem Jahrgang auch der Schulpflegschaftsvorsitzende Andreas Schröder, die stellvertretende Schülersprecherin Alina Kirchhoff sowie die Abiturientenvertreter Emily Rieke und Jan Scholwien, die die verschiedenen Charaktere dieses »liebenswürdigen Haufens« humorvoll beleuchteten und auf wesentliche Etappen und Ereignisse der Oberstufenzeit zurückblickten.

Die Beratungslehrer Beate Hallmann und Dr. Martin Püttschneider verabschiedeten sich von ihren Schützlingen mit einem satirischen Video, in dem sie in Anlehnung an die gelesenen Schullektüren und diverse Schülermarotten die vergangenen drei Jahre Revue passieren ließen. Damit sorgten sie für gewaltige Lacher bei den Zuschauern.

Poetry Slam zur »Endstation Schule«

Erfrischend und amüsant führten Angelika König und Niklas Stöver durch den Festakt, der von klassischen und poppigen Tönen umrahmt wurde. Dafür sorgten der Musikkurs mit seiner Eigenkomposition »Future Life« und Dominik Kottkamp am Klavier. Er begleitete auch Mira Piewitt, die den Song »The Climb« von Miley Cyrus sang. Sprachrhythmische Töne wählten Nadja Heidenreich und Jiline Krawczyk mit einem Poetry Slam über die »Endstation Schule«.

Nach dem offiziellen Teil der Abifeier ging es nach Isenstedt in den Kaiser Dorfkrug, wo das Abitur bis in die frühen Morgenstunden gebührend gefeiert wurde.