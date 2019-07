Auch am Donnerstag hat die Polizei nach der vermissten Seniorin gesucht. Foto: Louis Ruthe

Hüllhorst (WB). Nach wie vor ist der Verbleib der 83-jährigen Frau aus Hüllhorst-Bröderhausen ungeklärt. Auch am Donnerstag hat die Polizei nach der vermissten Seniorin gesucht. Rund ein Dutzend Streifenwagen waren für mehrere Stunden im Raum Bröderhausen und Schnathorst unterwegs. Allerdings fanden die Einsatzkräfte keine Spur von der Frau.

Auch die bisher bei den Ermittlern eingegangenen wenigen Hinweise haben keine Klärung herbeiführen können, heißt es seitens der Polizei.

Wie berichtet, hat die Polizei seit Montagabend mit Kräften zweier Hundertschaften, einem Suchhund sowie eines Hubschraubers nach der Hüllhorsterin vergeblich gesucht. Angehörige hatten zuvor eine Vermisstenanzeige erstattet. Sie hatten die 83-Jährige letztmalig am Samstag gesehen.

Eine Zeugin gab zwischenzeitlich an, die Frau mit ihrem silberfarbenen Rad am Sonntagmorgen in Bröderhausen noch gesehen zu haben. Dabei soll die Seniorin eine weinrote Mütze, eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkle Stoffhose getragen haben. Zudem soll die Frau nach Auskunft der Angehörigen ein weißes Halstuch mit einem Ankersymbol tragen.

Hinweise zu der Vermissten werden weiterhin erbeten unter Telefon 0571/88660.