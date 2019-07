Von Anette Hülsmeier

Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB). Regisseur Jürgen Wiemer bindet in seine Theaterstücke gern bewährte Motive des englischen Dramatikers Shakespeare ein, so auch in der plattdeutschen Komödie »Däi Vurgelschuss«, die am Samstag, 27. Juli, auf der Freilichtbühne Kahle-Wart Premiere feiert.

In dem dritten Stück der Saison 2019 geht es um den Brauch, wie man Schützenkönig wird und Apotheker Bachmann brüstet sich schon vor dem Fest damit, den Holzvogel abzuschießen. Die Komödie aus der Feder von Ingrid Flöth spielt sich im Original in der Stube des Apothekers ab.

»Mit unserer Außenbühne haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, die Handlung zu entfalten. Wir haben einige Szenen erweitert und dazugeschrieben«, erklärt Wiemer. Er macht es spannend: »Durch ständig wechselnde Aktionen ist immer was los auf der Bühne.« Soviel sei schon einmal verraten: die Dorfkapelle Oberbauerschaft wird in den Spielablauf eingebunden. Sie marschiert, das »Weser-Lied« spielend, als Schützenkapelle in den Zuschauerraum. Im Mittelpunkt steht bei »Däi Vurgelschuss« der sehr lebendig präsentierte Streit zwischen dem angeberischen Apotheker und seinem Freund, Jäger Blattschuss.

Premiere am Samstag, 27. Juli

Zusätzliche Turbulenzen bringen die Shakespearschen Elemente: wie Romeo und Julia sind die Kinder der beiden Streithähne ineinander verliebt, können sich aber nur noch heimlich treffen. Obendrein wirft sich Haushälterin Herta unbeabsichtigt statt einer Kopfschmerztablette »Liebespillen« ein. Von da an hat der Pfarrer keine ruhige Minute mehr.

Spielleiter Peter Stallmann findet es bemerkenswert, dass die beiden jugendlichen Laienspieler Maxime Persicke und Tobias Stallmann in diesem Sommer bis zum 21. Juli in dem hochdeutschen Stück »Pension Schöller« auf der Bühne stehen und danach sofort in »Däi Vurgelschuss«. Beide stehen seit über zehn Jahren auf der Freilichtbühne und somit braucht sich der Verein um den Nachwuchs keine Sorgen machen. Die Zuschauerzahlen seien konstant und das »Familienstück« habe sich inzwischen etabliert, meint Stallmann, der gemeinsam mit Elke Aulfes »Däi Vurgelschuss« ins Plattdeutsche übersetzt hat.

Spieltermine sind: jeweils samstags, 27. Juli bis 24. August, 20 Uhr, sonntags, 28. Juli bis 25. August, 16 Uhr.