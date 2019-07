Von Andreas Kokemoor

Hüllhorst-Holsen (WB). »Zugleich, Zugleich.« Der Anblick, der sich am Samstagnachmittag auf dem Teich an der Ziegelei Meyer-Holsen bot, ist beeindruckend gewesen und die sportlichen Ambitionen waren groß. Die Reservistenkameradschaft Holsen hatte zum 42. Marsch der Vereine eingeladen. Neun Mannschaften mit je vier Personen stellten sich dem Wettbewerb und bewältigten auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern mal mehr, mal weniger erfolgreich die Sport-, Geschicklichkeits- und Denksportaufgaben.

Das Schlauchbootfahren gehörte wieder zu einer der Stationen, bei der auch ein wenig Mut, Kraft und Taktik erforderlich waren. Beim Paddeln mussten sich die Teammitglieder genau absprechen, um den Parcours auf der möglichst kürzesten Distanz und so schnell wie möglich zu umrunden.

Friedrich Unterkötter, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft, ist schon ein wenig stolz, dass sich der Marsch der Vereine schon so lange hält. Das zeige, dass die Holsener und Hüllhorster zusammenhalten und mitmachen würden, wenn im Ort und in der Gemeinde etwas los sei. Das zeuge von einer hohen Wertschätzung der Vereine und Gruppen.

Alle Mitglieder helfen mit

»Sonst sind wir allerdings auch schon mal zehn und mehr Mannschaften gewesen«, sagte Unterkötter. »Außerdem steckt da auch viel Arbeit drin. Nicht nur am Tag selbst, sondern auch in der Vorbereitung.« Allein schon um das Equipment rechtzeitig vor Ort zu haben, von den Schlauchbooten bis hin zum Auto für den Parcours, brauche es gute Planung. Die 20 Mitglieder der Reservistenkameradschaft Holsen helfen immer kräftig mit. Abschluss des Wettbewerbs war wie immer im Wiehengebirge an der Hütte der Reservisten, wo auch die Siegerehrung erfolgte.

Das Rennen oder vielmehr den Marsch machte in diesem Jahr die CDU Holsen mit Klaus Kuhlmann, Christoph Böhne, Susanne Böhne und Sonhild Schwan, die am schnellsten die Aufgaben schafften und die Gesamtstrecke bewältigten. Auf den weiteren Plätzen folgten: 2. Platz: Holsener Sportverein, Alte Herren; 3. Platz: Holsener SV B; 4. Platz: Spackos x 4; 5. Platz: SPD Holsen; 6. Platz: DRK; 7. Platz: Holsener SV A und Löschgruppe Bier; 8. Platz: Die glorreichen Drei.