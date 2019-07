Nach umfangreichen Suchmaßnahmen durch Hundertschaften , Polizeihubschrauber und Spürhunden liegt nun das Fahrrad – mit dem die Seniorin am Tag ihres Verschwindens unterwegs gewesen sein soll – im Fokus der Beamten. Gesucht wird ein silbernes Rad mit einem so genannten Dameneinstieg, sprich einem tiefen Rahmen.

»Auffällig an dem Rad soll eine silberne Gangschaltung am Lenker des Rades sein«, sagt Nils Schröder, Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke. Jeder Hinweis aus der Bevölkerung könne der Polizei derzeit helfen. »Falls jemandem das Rad an einem Wegesrand in den vergangenen Tagen aufgefallen sein sollte, sollte dies der Polizei per Notruf gemeldet werden«, sagt der Polizeisprecher.

Zurzeit würden die Suchmaßnahmen nicht mehr fortgeführt werden, da es für die Beamten keine weiteren Anhaltspunkte gebe, wo nach der Senioren gesucht werden könne. Am Montag, 8. Juli, hatten Verwandte die 83-Jährige bei der Polizei vermisst gemeldet. Tags darauf durchsuchten 80 Beamte zweier Hundertschaften zahlreiche Straßenzüge in Bröder-hausen. Wer Hinweise zur Vermissten oder dem Rad hat, möge die Polizei benachrichtigen unter Telefon 0571/88660 oder 110.