Hüllhorst (WB). Was können wir für den Klimaschutz auf unserer Erde tun? Freitagsdemos sind eine Möglichkeit. Doch die Schüler der Gesamtschule Hüllhorst hatten eine außergewöhnliche Idee – eine Herausforderung, die darin bestand, so viele Kilometer des Schulwegs wie möglich auf dem Fahrrad zu bewältigen. Während der Projektwoche wurde jeder erstrampelte Kilometer von Fachlehrern am Schuleingang auf einer Bonuskarte vermerkt und gestempelt.