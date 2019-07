Hüllhorst-Schnathorst (WB). Beim Mitarbeiter-Frühstück vor den Sommerferien ist die langjährige Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGS) , Angelika Ring, verabschiedet worden. Zum Schuljahr 2008/2009 öffnete die OGS an der Grundschule in Schnathorst mit 30 Kindern ihre Pforten.

Angelika Ring als Leitungskraft und Frida Schröder waren von Anfang an dabei und haben die OGS aufgebaut. In den elf Jahren wurde viel in Gang gebracht. »Dabei zeichnete sich Angelika Ring immer als Vorbild in Sachen Fortbildung, Sportlichkeit, Vielfältigkeit und ehrenamtliches Engagement aus. Sie schaute über den Tellerrand hinaus und passte den OGS-Alltag flexibel den Bedürfnissen der Kinder, deren Zahl von Jahr zu Jahr stieg, an«, sagte Susanne Halstenberg, Geschäftsleiterin des Gemeindesportverbandes (GSV) Hüllhorst.

Im vergangenen Schuljahr waren 75 Kinder angemeldet. Aus dem zweiköpfigen Mitarbeiter-Team wurde mittlerweile ein Mitarbeiterteam aus sechs festen Mitarbeitern plus FSJ’ler, Praktikanten und Honorarkräften. Angelika Ring war nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin 1976 als Gruppenleiterin im Kindergarten Schnathorst tätig. Fortbildungen wie Psychomotorik als Basisqualifikation Motopädagogik, Übungsleiter-Sonderausbildung Bewegungserziehung, Gewaltprävention durch Kampfesspiel, Übungsleiter-B-Lizenz: Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag oder Walderlebnispädagogik seien nur einige Beispiele für ihre umfangreichen Qualifikationen, so Halstenberg über die langjährige OGS-Leiterin. »Sie hatte immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter, legte viel Wert auf Teamarbeit, brachte neue Ideen ein und setzte diese den Gegebenheiten entsprechend um.« Ihr Wunsch sei es nun, mehr Zeit für andere Dinge zu haben, deshalb habe sie sich entschieden, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen.

Viele Pläne

Die Beine hochlegen will Angelika Ring aber noch nicht: Sie hat viele Pläne und könnte sich vorstellen, künftig mit Kindern in Richtung Walderlebnis- und Bewegungspädagogik zu arbeiten. Susanne Halstenberg verabschiedete sie bei einem gemeinsamen Mitarbeiterfrühstück aller drei OGS-Standorte und überbrachte Abschiedsgrüße des ersten Vorsitzenden Markus Obermeier, der wegen einer Dienstreise nicht anwesend sein konnte. Im Frühjahr wurde Angelika Ring bei der Delegiertenversammlung in den GSV-Vorstand gewählt und bleibt so dem Gemeindesportverband Hüllhorst als Träger der Offenen Ganztagsschulen in Hüllhorst als Vorstandsmitglied erhalten.

Bereits vorstellen konnte Susanne Halstenberg die Nachfolgerin von Angelika Ring: Geraldine Zelle, die neue OGS-Leiterin. Sie absolvierte im Schuljahr 2011/2012 ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) für den GSV in der OGS Schnathorst. Danach studierte sie an der Universität in Osnabrück Erziehungswissenschaften und arbeitet zurzeit noch als Sozialpädagogin in einer ambulanten Erziehungshilfe. Nach den Sommerferien wird sie Angelika Ring in die Leitungsaufgaben einarbeiten. Halstenberg wünschte ihr viel Glück für den Neustart und freut sich, mit Geraldine Zelle eine qualifizierte, junge und motivierte Leitungskraft begrüßen zu können.