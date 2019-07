Von Anette Hülsmeier

Hüllhorst-Oberbauerschaft/Frankenberg (WB). »Schön, schön, schön war die Zeit…« – mit dieser Liedzeile lässt sich treffend das 56. Folklore- und Trachtenfestival in Frankenberg am Wochenende beschreiben.

Zum 35. Mal sind die Mitglieder der Dorfkapelle Oberbauerschaft und der Volkstanzgruppe des Heimatvereins als Folkloregruppe Oberbauerschaft dabei gewesen. Allein bei der Eröffnungsveranstaltung und Abschlussgala waren jeweils 3500 Zuschauer in der Arena. Bei dem grandiosen Festumzug jubelten etliche tausend Menschen am Straßenrand und 8.000 Zuschauer auf dem Obermarkt des hessischen Städtchens den mehr als 5.000 Folkloristen von 200 Tanz- und Musikgruppen zu.

Oberbauerschafter erleben tolle Europeade Fotostrecke

Foto: Anette Hülsmeier

Teilnahme an Hochzeit

»Einfach emotional«, sagte Claudia Radtke, »selbst nach 30-maligem Mitwirken ist es immer wieder überwältigend«. Ganz besonders in Erinnerung bleibt sicherlich die Mitwirkung an einer hessischen Hochzeit. Das Brautpaar kam in Tracht aus dem historischen Rathaus und die Folkloristen stellten sich spontan zum Spalier auf. Der Höhepunkt des fünftägigen Spektakels war die farbenprächtige und stimmungsvolle Abschlussgala am Sonntag. Zu jeder Folkloregruppe spielte die Oberbauerschafter Blaskapelle auf und am Schluss wurde das Europeade-Banner von den Frankenberger Landjugendgruppen feierlich an Klaipedas Bürgermeister überreicht. In diesem litauischen Ort wird die Europeade 2020 ausgetragen.

»Das war eine tolle Europeade in einer tollen Stadt«, sagte der litauische Bürgermeister. »Wir haben hier wundervolle Tage mit Tanz und Gesang verbracht.« Damit sprach er den Oberbauerschafter Folkloristen aus dem Herzen. »Wir haben wieder viele neue Kontakte geknüpft und freuen uns auf das Wiedersehen in Litauen«, sagte Volkstänzerin Christine Struckmeyer. Dann stimmte der Bürgermeister »What a wonderful world« an und 3500 musikbegeisterte Menschen sangen mit. Damit wurde ein Gänsehaut-Erlebnis geschaffen, das wohl keiner der Frankenberg-Fahrer so schnell vergessen wird. Offizielle Besucherzahlen gibt es nicht, aber es dürften an die 100.000 gewesen sein.