Werfen wir mal einen Blick auf die Anfänge. Wie war das, als Sie als Zugezogene aus Hiddenhausen-Eilshausen hierher kamen?

Dietlind Scheding: 1997 bin ich gemeinsam mit meinem Ehemann und unserem Sohn Timo, der damals drei Jahre alt war, und unserer Tochter Sina, damals ein halbes Jahr alt, nach Büttendorf gezogen. Unsere Kinder waren der Schlüssel, dass ich hier gleich viele Leute kennen gelernt habe. Über den Kindergarten und über die Schule. Kontakt zu Vereinen fand ich über meinen Schwiegervater, der lange Jahre Vorsitzender des Geflügelvereins war, und auch bei den Naturfreunden habe ich mich engagiert.

Warum wollten Sie schließlich das Amt einer Ortsvorsteherin übernehmen?

Scheding : Die Aufgaben haben mir sehr zugesagt und ich war schon gut vernetzt. Und es gab auch bei den Büttendorfern untereinander ein gutes Netzwerk. Ich hab darin gesehen – ich kann etwas bewegen. Ich kann für die Ortschaft etwas schaffen.

Momentan sind die Zeiten für Sie als Ortsvorsteherin nicht ganz einfach. Bedauern Sie dann manchmal, in dieser Position zu sein?

Scheding : Es gibt natürlich Momente, wo man sich sagt, das ist jetzt ganz schön hart. Aber ich habe dieses Amt angetreten, um auch in schlechten Zeiten durchzuhalten. Das gibt mir sogar noch zusätzlichen Ansporn. Dann denke ich, jetzt erst recht. So ist das im Moment auch.

Wie sehen Sie die politische Kehrtwende vom einstigen Plan, ein neues Dorfgemeinschaftshaus zu bauen, zur Rückkehr, die bestehenden Räume zu sanieren? So wie es einstimmig in der letzten Ratssitzung auf Antrag von SPD und Grünen vor der Sommerpause beschlossen wurde.

Der Dorfgemeinschaftsraum ist im Keller der Grundschule Büttendorf. Foto: Kröger Scheding: Diese Ratssitzung war sehr unerfreulich und das ist alles sehr verwunderlich. Anfang Juni war noch der Stand: Ja, es geht weiter. Das kam von allen Parteien und war Konsens. Es gab einen Arbeitskreis mit Vertretern aus Dorfgemeinschaft, Politik und Verwaltung. Auch die Fraktionsvorsitzenden waren dabei. Im April hatte uns dort der Architekt seine Pläne für einen Neubau vorgestellt. Aus dieser Sitzung bin ich geschickt worden mit dem Auftrag, einen Antrag zu stellen, um weitere Gelder aus dem Haushalt bereitzustellen. Wir hatten ja zudem die Zusage von Siegbert Wortmann, dass er das Bauprojekt mit 100.000 Euro unterstützt.

Und dann war in der Ratssitzung am 3. Juli alles anders...

Scheding : Ja, SPD und Grüne hatten ein völlig neues Konzept für alle Dorfgemeinschaftshäuser beantragt. Dabei hatte Rot-Grün noch im vergangenen Jahr auf einen Neubau gedrängt. Die waren immer gegen die Sanierung.

Bei der Dorfgemeinschaft war es umgekehrt – zunächst für die Sanierung, dann für einen Neubau. Wie kam es dazu?

Scheding : Die Büttendorfer haben von Anfang an eher für die Sanierung plädiert. Wir wollten den Dorfgemeinschaftsraum und das Schulgebäude, in dessen Kellergeschoss dieser eingerichtet ist, erhalten. Das war unser Ansinnen 2016/2017. Aber dann hat sich die Verwaltung von sich aus im vergangenen Jahr um eine Förderung für den Neubau beworben. Und es gab schließlich den Zuschlag des Landes in Höhe von 250.000 Euro. Dann haben die Büttendorfer gesagt: Okay, dann tun wir jetzt alles für einen Neubau.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Jürgen Friese hat in der Ratssitzung gesagt, die Bürger von Büttendorf seien gegen einen Neubau.

Scheding : Ich weiß nicht, wie er zu dieser Ansicht kommt. Es gab Stimmen dafür und dagegen. Aber im Grunde genommen geht es den Büttendorfern um ein Fortkommen. Wir möchten doch alle etwas für unsere Ortschaften bewegen, das ist auch mein Auftrag und der Auftrag der Politik. Es stehen viele Themen auf dem Prüfstand: Feuerwehrgerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Schulen. Wir müssen trotzdem sehen, dass kein Dorf dabei ausblutet. Jeder Ortsteil braucht einen Treffpunkt.

Den hat Büttendorf schon seit drei Jahren nicht mehr. Wie haben Sie sich beholfen?

Scheding : Wissen Sie, wenn dieser Tisch hier erzählen könnte...(Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde im Esszimmer der Schedings geführt). Der hat in den vergangenen drei Jahren eine große Rolle gespielt. Hier ist praktisch die Dorfgemeinschaft entstanden. Weil wir ja keinen Raum hatten und gezwungen waren, alles privat auf die Beine zu stellen. Wir waren froh, dass wir das Schulungszentrum von der Firma Wortmann für die größeren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt bekommen haben, kleinere Treffen haben wir im Café Vielfalt gemacht. Aber ansonsten... es trifft sich alles hier. Das möchten wir natürlich ändern.

Wie erklären Sie sich den Vorwurf von Rot-Grün, Sie hätten einen Alleingang gemacht und nicht alle an einen Tisch geholt?

Scheding : 2016/2017 hat die Dorfgemeinschaft mit dem Fachbereich Technik, dem Bürgermeister und Vertretern der Schule zusammengesessen. Zu diesem Zeitpunkt war die Politik noch nicht mit eingebunden. Das ist aber das normale Prozedere und ist bei allen anderen Projekten auch so. Da ging es erstmal nur darum zu beraten, wo wollen wir hin? Wir haben in diesen drei Jahren ich weiß nicht, wie viele Treffen gehabt und haben immer alle mit ins Boot genommen, zum Beispiel Besichtigungen mit Sachverständigen organisiert. In diesen drei Jahren steckt von allen, auch von den Bürgern, ganz viel Arbeit und Herzblut drin. Jetzt haben wir die kompletten drei Jahre verloren und sind wieder am Anfang.

Beim Ortsteiltreffen, einen Tag nach der Ratssitzung, ging es darum auch hochemotional zu.

Scheding : Die Bürger waren beim Ortsteilgespräch sehr erbost. Da haben sich viele gesagt, jetzt waren wir so nah davor. Die Leute fragen sich, warum gestalten wir mit, wenn uns die Politik von heute auf morgen wieder einen Riegel vorschiebt – ohne mit uns gesprochen zu haben.

Die CDU hat allerdings in der Ratssitzung den Antrag auf zügige Umsetzung der Neubau-Variante zurückgezogen. Aus welchem Grund?

Scheding : Zwei Tage vor der Ratssitzung haben wir von dem Antrag von Rot-Grün erfahren. Daraufhin wollten wir unseren Antrag von der Tagesordnung nehmen, um alles nochmal in Ruhe zu beraten und vor den Sommerferien keinen Schnellschuss zu fabrizieren. Wir wollten das Thema in die Ratssitzung nach der Pause reinnehmen und mit der Rücknahme unseres Antrags deeskalierend wirken. Da haben mir aber die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen im Vorfeld gesagt, dass sie einen Ergänzungsantrag dazu stellen werden.

Bei der Abstimmung über den Antrag von Rot-Grün hat sich die CDU dann aber geschlossen der Stimme enthalten. Obwohl die Unionsvertreter ja dagegen waren.

Scheding : Ja, das stimmt. Wir wollten der Sanierung aber nicht im Wege stehen. Die Telefone standen nach der Ratssitzung nicht still. Der Beschluss hat eine hohe Welle des Unverständnisses hervorgerufen. Wir haben dann als Dorfgemeinschaft zusammengesessen und überlegt, wie es weiter geht.

Und wie geht es nun weiter?

Scheding : Die Verwaltung arbeitet an neuen Alternativen, um die Sanierung auf den Weg zu bringen. Wir müssen jetzt erstmal auf ein Signal aus dem Rathaus warten. Wir hoffen natürlich, dass sich das Ganze nicht wieder so lange hinzieht. Wünschenswert wäre es, wenn wir bei den Theaterstücken der Naturfreunde im nächsten Jahr im Dorfgemeinschaftsraum wieder das Kaffeetrinken anbieten könnten. Als Einweihung, im Februar 2020.

Worin hätten für Sie die Vorzüge eines Neubaus gelegen? Mal abgesehen von der Förderzusage des Landes.

Scheding : Mit einem Neubau hätten wir ganz andere Möglichkeiten gehabt. Wir wären auch unabhängig gewesen von einer eventuellen Veränderung der Grundschullandschaft. Und dass die Förderung gebunden war an einen Abriss des Schulgebäudes, ist definitiv nicht richtig.

Die 250.000 Euro Landesmittel für einen Neubau können ja nun nicht mehr eingesetzt werden. Ist auch für eine Sanierung eine Förderung denkbar?

Scheding : Ja, es gibt auch für eine Sanierung einen Fördertopf. Der Antrag müsste bis zum 30. September eingereicht werden. Aber die Frage ist, wann über den Antrag entschieden wird. Also ginge wieder Zeit ins Land. Ich weiß nur, dass es diese Möglichkeit gibt, aber im Moment ist ja Sommerpause. Durch die jetzige Ablehnung der Fördersumme fürchte ich auch darum, wie bei den Geldgebern mit künftigen Förderanträgen der Gemeinde umgegangen wird. Ich vermute, dass wir dadurch die Türen für viele andere Projekte zuschlagen.