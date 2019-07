Hüllhorst (WB/fn). Wie durch ein Wunder hat ein junger Autofahrer aus Bünde bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen auf der B239 in Oberbauerschaft nur leichte Verletzungen erlitten. Der entstandene Sachschaden ist allerdings erheblich: Der Wagen des 21-Jährigen war zunächst gegen eine Hauswand geprallt und dann gegen ein am Straßenrand geparktes Auto.

Schwerer Unfall in Hüllhorst auf der B239 Fotostrecke

Foto: Friederike Niemeyer

Gegen 7.35 Uhr bog ein Autofahrer aus Kirchlengern von der Tankstelle in Oberbauerschaft nach rechts auf die Niedringhausener Straße (B239) in Richtung Kirchlengern ein. Nach Angaben der Polizei wurde er nach etwa 30 Metern von einem Renault Laguna überholt. Zeugen sprachen von stark überhöhter Geschwindigkeit. Am Steuer saß ein 21-jähriger Mann aus Bünde, an Bord noch zwei Mitfahrer.

Nach Überholen ins Schleudern geraten

Ohne dass es beim Überholen zu einer Kollision gekommen wäre, geriet der Renault daraufhin ins Schleudern, der Fahrer verlor die Kontrolle, der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf ein Geschäfts- und Wohnhaus. Zeugen hörten den wuchtigen Aufprall noch in der Häuserreihe dahinter.

Der Renault kam aber noch nicht zum Stehen, sondern schleuderte gegen einen acht Meter entfernt geparkten Volkswagen. Der 21-jährige Bünder verletzte sich leicht am Oberarm, seine Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totelschaden. Trümmer übersäten Straße und Hof des Hauses.

Alkoholtest angeordnet

Die Polizeibeamten stellten bei dem Bünder Alkohol in der Atemluft fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein – noch in der Probezeit – wurde einbehalten. Die Polizei schätzt die Höhe der Schadenssumme auf 120.000 Euro. Mit allein 100.000 Euro könnte der Schaden an dem Haus zu beziffern sein. Wie der Eigentümer, der bei der Beiseitigung der Trümmer half, sagte, seien Fenster und das Mauerwerk gravierend beschädigt worden.