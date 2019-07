Kurz zuvor hat Heimatvereinsvorsitzender Reiner Tödtmann am Samstag die Gäste in den fast ausverkauften Rängen begrüßt mit den Worten: »Ein herrliches Freilichtbühnenwetter haben Sie mitgebracht. Sie bekommen heute viel geboten, die Dorfkapelle, die Blockflötengruppe und die Volkstänzer haben Sie erlebt und ich kann Ihnen versprechen, zwei spannende Stunden liegen vor Ihnen.«

Paraderolle für Olaf Heidenreich

In dem dann aufgeführten Lustspiel ist Apotheker Jakob Bachmann (Paraderolle für Olaf Heidenreich), ein echtes Schlitzohr. Hat er doch seinem Erzfeind, Jäger Willi Blattschuss (Peter Stallmann, ist auch Spielleiter), statt Pillen gegen Durchfall ein Abführmittel verkauft und jetzt den Rehbock vor Willis Augen selbst abgeschossen. »Dieser Lump, dem werde ich es zeigen«, verspricht Willi seiner Frau Anna (Petra Wilde).

Jakobs Frau Luise (Elke Aulfes), »Die Spaßbremse« genannt, hat ganz andere Sorgen. Ihre Tochter Cilli (Maxime Persicke) hat sich in Joris Blattschuss (Tobias Stallmann) verliebt, der für Luise ein »Windei« ist. Überhaupt verachtet sie den dörflichen Schützenverein: »Diese durch geknallten Kerle ballern auf Holzvögel.« Da weiß sie noch nicht, dass ihr Jakob einer von den »Kerlen« ist und sich in angeheitertem Zustand damit brüstet: »Ich werde Schützenkönig.«

Ein leeres Versprechen

Am nächsten Tag hat er Schüttelfrost und kann es nicht fassen, als sein Freund Ludwig (Rene Bussmann) ihm erzählt, er hätte mit Bedienung Susi auf dem Tisch getanzt und ihr versprochen: »Du wirst meine Königin.«

Das aber ist ein leeres Versprechen und nun muss eine rettende Idee er. Die fällt Ludwig ein. »Du musst Platzpatronen verwenden.« Diesen Rat hat Ludwig nicht umsonst erteilt, er hätte gerne »Liebespillen« dafür. Doch auch da macht König Zufall den handelnden Personen einen Strich durch die Rechnung. Denn Haushälterin Herta (Dorothea Jording) hat die Pillen geschluckt und jagt ab sofort Pfarrer Hilbertz (Jürgen Kuhlmann) hinterher. Als die kranke Oma Hermine (Gabi Greinwald), die Luise angeblich gerade besucht, putzmunter vor Jakob steht, fällt der mit den Worten »Ich hab eine Schwiegermuttermorgana«, in Ohnmacht.

Kapelle marschiert durch die Reihen

Situationskomik und schwarzer Humor lösten sich in der Komödie ab und es war ein farbenprächtiges Bild, als die Dorfkapelle durch die Zuschauerreihen marschierte und das »Weserlied« spielte. Ein großes Lob ging an Elke Aulfes, die bis in die vergangene Woche hinein noch in »Pension Schöller« mitspielte und kurzfristig für Karin Struckmeyer einsprang, die aus gesundheitlichen Gründen verhindert war.

Spieltermine für »Däi Vurgelschuss« sind: jeden Samstag, bis 24. August um 20 Uhr, jeden Sonntag bis 25. August 16 Uhr. Infos und Kartenvorverkauf unter www. kahlewart.de.